iPhone 16 Pro : du Wi-Fi 7 et une caméra ultra grand-angle de 48 mégapixels au programme ?

En mai dernier, Ross Young nous apprenait que les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max devraient arborer des écrans encore plus grands. Les deux futurs haut de gamme d'Apple pourraient en effet être respectivement dotés d'écrans de 6,3 pouces et 6,9 pouces (contre 6,1 et 6,7 sur les modèles actuels). Plus récemment, nous apprenions par ailleurs que la marque à la pomme souhaiterait également proposer de belles améliorations en matière d'appareil photo. L'idée serait alors de doubler la sensibilité du capteur en basse luminosité.