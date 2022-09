iPhone 14 Pro et Pro Max : à quel point les photos en 48 MP vont-elles peser sur votre stockage ?

Nous vous évoquions récemment qu’Apple maintiendrait la limite d’enregistrement des vidéos ProRes sur les iPhone 14 Pro et Pro Max de 128 Go. En effet, ces derniers ne pourront pas atteindre une définition de 4K en raison du poids trop conséquent des fichiers ProRes. Si cela avait pu décevoir celles et ceux qui espéraient du changement pour cette génération, et qui comptaient alors opter pour la variante de 128 Go, la firme de Cupertino ne va malheureusement pas les encourager dans leur décision…