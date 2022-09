Apple maintient la limite d'enregistrement de ProRes sur les iPhone 14 Pro et Pro Max de 128 Go

Jusqu’à présent, si les iPhone 13 Pro et Pro Max étaient tous deux compatibles ProRes, seules les versions embarquant 256 Go, 512 Go et 1 To de stockage pouvaient en bénéficier dans les meilleures conditions, à savoir en 4K. En effet, les modèles de 128 Go étaient quant à eux restreints à une définition de 1080p lorsque ce format de capture vidéo était activé. Malheureusement, si nous pouvions espérer que cela évoluerait avec la venue des iPhone 14, Apple a confirmé que les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max de 128 Go seraient soumis aux mêmes conditions.