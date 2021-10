Les vidéos ProRes arrivent sur iPhone 13 Pro via iOS 15.1

Les personnes inscrites au programme de bêta-test d'Apple ont pu télécharger la troisième révision d'iOS 15.1, et rapportent que le format vidéo ProRes est bel et bien de la partie.

ProRes est un format vidéo dit « sans compression », qui permet aux vidéastes de récupérer des fichiers certes beaucoup plus lourds, mais aussi beaucoup plus riches en détail. Cela leur est notamment utile pour toutes les tâches de post-production. En cela, le ProRes peut être comparé, pour la vidéo, à ce que le format ProRaw offrait au photographe sur les iPhone 12 Pro.

Rappelons toutefois que certaines limites seront imposées aux iPhone 13 Pro dotés de 128 Go de stockage seulement. Dans ce cas de figure, seule la résolution 1080p sera proposée en ProRes. Et la raison est simple : 10 minutes d'une vidéo Full HD HDR 10-bit en ProRes occuperont déjà 1.7 Go d'espace. Ainsi, l'usage de la 4K (à 30 i/s) sera exclusif aux modèles disposant au moins de 256 Go de stockage.