En bêta, iOS 14.3 apporte le format ProRAW et le support des manettes PS5

ProRAW, c’est la grande nouveauté photo réservée aux iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Il s’agit d’un format dédié aux photographies, permettant de conserver tous les apports des algorithmes Smart HDR 3 et Deep Fusion sur un fichier RAW et donc sans perte d'information.

Plus simplement : cela va débloquer un nombre conséquent de paramètres d’édition sur les photos prises à l’iPhone, et légitimer d’autant plus l’espace occupé par la Pomme dans le domaine de la photographie.

Le fonctionnement de ProRAW n’a pas encore été détaillé par Apple. Mais selon toute vraisemblance, ces fichiers pourront être transférés facilement sur un ordinateur et être ouverts dans les logiciels de retouche habituels — à la manière des fichiers RAW propriétaires des différents constructeurs d’appareils photo numériques.