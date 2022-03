iOS 15.4 : découvrez les fonctionnalités apportées par la prochaine mise à jour de votre iPhone

iOS 15.4 arrive la semaine prochaine. Lors de sa keynote du 8 mars 2022, Apple a confirmé que la mise à jour tant attendue serait déployée dans les jours à venir pour les utilisateurs et utilisatrices de ses smartphones , tablettes et ordinateurs, sans pour autant donner de date précise. Parmi les nouveautés de cette mouture, la possibilité de déverrouiller son iPhone en portant un masque via Face ID et sans Apple Watch .