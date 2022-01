Apple : qu'est-ce qu'Universal Control, cette petite révolution qui arrive au printemps ?

Universal Control a été retiré des premières versions des systèmes d'exploitation du constructeur californien et fait son grand retour dans les bêtas d'iPadOS 15.4 et macOS Monterey 12.3, disponibles depuis ce jeudi 27 janvier pour les développeurs.

Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de Mac et d'iPad de passer d'un écran à l'autre sans interrompre leur travail. Il leur suffira par exemple de diriger la souris ou le trackpad de leur MacBook ou de leur iMac vers la droite ou la gauche, selon le côté où la tablette se trouve, d'attendre quelques instants, et automatiquement, le curseur sera disponible sur l'iPad. Il est aussi possible de passer des fichiers d'un appareil à l'autre, le tout sans aucun fil.

La fonctionnalité marche également avec un second Mac positionné sur le même bureau, pour un total de trois appareils en simultané, de sorte à utiliser tous les écrans disponibles d'une manière plus intuitive.

macOS Monterey 12.3 et iPadOS 15.4 viennent tout juste de commencer leur cycle bêta et ne devraient pas être disponibles publiquement avant le printemps 2022.