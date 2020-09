Word, Excel et Pixelmator prendront bientôt en charge le trackpad sur iPad

Les iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces de 2018 et 2020, ainsi que l'iPad Air 2020, peuvent se combiner au nouveau Magic Keyboard spécialement conçu pour ces tablettes. Pour rappel, ce dernier se présente sous la forme d'un dock pliable couplé à un combo clavier + touchpad. Il est alors possible de positionner la tablette de manière magnétique et, via le smart connector, d'interagir à la façon d'un ordinateur portable.

Mais à 339 euros pour l'iPad Air de 4e génération ou l'iPad Pro 11 pouces, et à 399 euros pour l'iPad Pro 12,9 pouces, le Magic Keyboard pour iPad représente un budget non négligeable. Vous pourrez aussi bien investir dans un Magic Keyboard classique à 99 euros couplé à un Magic Trackpad à 149 euros présentant un meilleur confort d'utilisation et pouvant, à l'occasion, compléter un iMac ou un Mac Mini.

Notons que Logitech dispose aussi d'une sélection d'ensembles clavier-touchpad compatibles avec certains modèles d'iPad.