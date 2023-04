Vous pourrez régler la sensibilité des nouveaux boutons iPhone 15 Pro : mais pour quoi faire ?

Il y a quelques semaines, l'iPhone 15 Pro a commencé à se dévoiler en images. De précédentes rumeurs laissaient penser à des changements à venir du côté des boutons latéraux, et ces premiers leaks ont permis de les confirmer. En plus de bénéficier d'un meilleur Wi-Fi, les iPhone 15 Pro et Pro Max devraient également être dotés de boutons haptiques pour la gestion du volume.