Nouveaux boutons sur l'iPhone 15 Pro : l'interrupteur mute pourrait lui aussi... muter ?

Cette transition entre le bon vieux « mute switch » et un simple « mute button » serait une première pour l'iPhone et constituerait un changement à la fois (relativement) anecdotique et pourtant majeur par rapport aux différentes moutures lancées ces 15 dernières années.

Cette piste est en tout cas confortée par la publication sur Twitter de fichiers CAD nous offrant un nouvel aperçu de ce à quoi pourraient ressembler les flancs de l'iPhone 15 Pro. On remarque en premier lieu l'abandon du mute switch, mais aussi l'ajout d'un bouton de volume unifié (en lieu et place des boutons + et -) et d'un emplacement pour cartes SIM… qui ferait donc de la résistance, au moins sur certains marchés.