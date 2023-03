iPhone 15 Pro et bouton de volume "à semi-conducteur", voilà ce que ça va changer

Il est désormais possible d'avoir un aperçu exhaustif des iPhone 15, bien qu'ils n'aient pas encore été officiellement dévoilés par Apple. Parmi eux, ce sont les versions Pro et Pro Max qui retiennent le plus l'attention, car elles bénéficient souvent des nouveautés avant le reste de la gamme. Si le bloc photo et sa taille plus imposante ont déjà été remarqués, les côtés des appareils bénéficient également de leur lot de changements.