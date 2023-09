iPhone 15, Apple Watch 9 et Ultra : le récap' de notre live

Cette keynote d’Apple s’annonce riche en nouveautés produits. La firme devrait y présenter quatre nouveaux modèles, tous équipés d'un port USB Type-C : l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Ce sera aussi l’occasion de découvrir les nouvelles montres connectées de la marque, la Watch Series 9 et la Watch Ultra 2.