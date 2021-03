Space Sweepers : une aventure à mille à l'heure chez les ferrailleurs de l'espace

Par ailleurs, Space Sweepers n'est pas qu'un pur divertissement bas du front, et esquisse quelques réflexions sur l'état actuel de notre planète et sur la dégradation de notre environnement. En évoquant Mars comme future maison de l'humanité, le réalisateur rappelle que si la conquête spatiale est extraordinaire, il est primordial de prendre soin de notre planète Terre et des êtres vivants qui y vivent.

Le film sait aussi se montrer âpre envers notre société et sa course aux profits, qui laisse de nombreuses personnes sur le carreau, submergées par les dettes à rembourser. Comme pour ses scènes d'action, Space Sweepers se montre franc quand il s'agit de rentrer dans le lard du capitalisme et de ses excès. C'est tout sauf subtil, mais ce n'est pas pour me déplaire !

Pour toutes ces raisons, je vous invite donc à monter le plus rapidement possible à bord du Victory : vous y découvrirez mon premier vrai coup de cœur de l'année 2021. Accrochez-vous bien, le voyage risque d'être mouvementé !