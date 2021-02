Alors, on regarde ? Tribes of Europa S01

Qui dit « post-apo » dit forcément « inspirations et similarités avec d'autres œuvres ». Mais là, impossible de ne pas furieusement penser avant tout à The 100 (dans ses bonnes saisons cependant, les plus sombres et les moins adolescentes). Qu'il s'agisse des décors (plutôt réussis au demeurant, tant pour les intérieurs que pour les jolis paysages extérieurs), des costumes ou des différents personnages, j'ai régulièrement eu l'impression de revenir sur The CW (y compris pour le jeu d'acteur inégal).

Heureusement, pour compenser cette impression de déjà-vu et quelques éléments clichés (la tribu des Corbeaux, tout en noir avec du maquillage noir, vraiment ?), Tribes of Europa parvient parfois à se montrer surprenante, et assez mature dans son scénario (le show n'est ainsi pas trop à destination des plus jeunes, comme on aurait pu le redouter avec la stratégie Netflix actuelle).

La série propose également quelques personnages sympathiques (Moïse, pour n'en citer qu'un) et parvient à se montrer relativement cohérente, à défaut d'être aussi ambitieuse qu'espéré, pour le moment du moins.

Avec son contexte européen il est par exemple dommage de ne pas rencontrées une plus grande variété de langues parlées (allemand et anglais en grande majorité). Aussi, on espère que l'hypothétique saison 2 se lâchera un peu plus. Cela dit, le show fait comme il peut avec seulement six épisodes, et globalement la narration se tient, en évitant d'aller trop vite.