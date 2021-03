Westworld : rébellions plus vraies que nature

En plus des compositions spécifiquement écrites pour la série, Ramin Djawadi a également réinterprété des classiques modernes, de la scène rock pour la plupart, au piano. Ainsi, on s'étonne à retrouver des chansons entièrement revues d'artistes aussi variés que Radiohead, Kanye West, Nirvana, Soundgarden, Chris Isaak ou encore The Rolling Stones. Et en plus de l'aspect ludique, qui nous pousse régulièrement à nous demander « quelle est cette chanson que je connais ? », devant notre télé, on découvre surtout des reprises bien pensées, toujours parfaitement exécutées et adaptées à leur scène.