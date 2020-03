Attention spoiler : le dernier épisode de Westworld se la joue crossover HBO

© HBO

Quand Game of Thrones s'invite dans Westworld

Attention ça va spoiler.Depuis que l'on sait que plusieurs parcs existent dans la série HBO(western, Japon, Inde...), les fans (et même George R.R. Martin lui-même) ont émis l'idée assez fun que Westeros, le monde fictif dans lequel se déroule la série également HBO, soit en fait un parc deOr, dans l'épisode de cette semaine, le 2de la saison 3 baptisé assez justement «», les scénaristes ont plus ou moins joué le jeu. En effet, à un moment de l'épisode des personnages dont l'identité n'a pas d'importance ici se retrouvent dans les locaux de Delos, dans l'envers du décors du Parc 4. Ce dernier est très clairement à dominante médiévale étant donné les costumes et personnages qui y circulent.Impossible alors de rater le plan réalisé sur un dragon qui rappellera forcément quelque chose aux amateurs de, puisqu'il s'agit bel et bien de Drogon. Les plus observateurs remarqueront également deux employés en train de discuter de leur volonté de le revendre en pièces détachées : oui, il s'agit bien d'un caméo de D.B. Weiss et David Benioff, les créateurs de la série mal-aimée sur sa fin.Production HBO oblige, rappelons que par chez nousest proposée sur OCS.