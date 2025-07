De nombreuses personnes étaient impatientes de découvrir « Necronomico and the Cosmic Horror Show », le nouvel animé proposé par Crunchyroll. Hélas, la joie a été de courte durée : dans les versions anglaises et allemandes, la traduction était approximative, les prénoms, écorchés, et les structures de phrases, bancales. Mais il y a pire : au milieu du texte, on pouvait clairement lire le nom du nouveau traducteur de la plateforme, un certain ChatGPT.