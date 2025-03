Déjà disponible sur 12 titres au catalogue de la plateforme, parmi lesquels El Cid: La Leyenda, Mi Mamá Lora et Long Lost, cette nouvelle fonctionnalité permet aux spectateurs d’accéder à ces œuvres en anglais et en espagnol d’Amérique latine. Plutôt qu'un simple sous-titrage généré par IA, une pratique désormais courante et assez facile à mettre en place pour une entreprise de la taille d'Amazon, l'entreprise américaine réalise un doublage par IA, disponible ensuite depuis l'interface du service de streaming.

Amazon Prime Video propose déjà plusieurs outils facilitant l’accès aux contenus multilingues, comme les sous-titres, les descriptions audio et les versions multilingues. L’ajout du doublage assisté par IA vient compléter cette offre, en permettant une immersion plus naturelle et en supprimant certaines barrières linguistiques.

Contrairement à un processus entièrement automatisé, Prime Video mise sur une approche hybride combinant intelligence artificielle et expertise humaine. Des linguistes interviennent après la génération des voix afin d’affiner les doublages et garantir un rendu naturel et fluide. Ces derniers sont ainsi chargés de vérifier les traductions proposées par l'IA d'Amazon, puis retoucher les phrases les plus confuses, ou les tournures maladroites dans le but d'améliorer la qualité du doublage et de la compréhension de l'œuvre.