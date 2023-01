L'IA pour modifier le mouvement des lèvres selon la langue dans les films ? Ça va être fou !

La firme travaille en effet sur une technologie, boostée à l'IA, qui permet d'éviter la désynchronisation des lèvres dans une version doublée en langue étrangère. Pour cela, l'IA se charge d'analyser la séquence, et de modifier, de manière aussi transparente que possible, le mouvement des lèvres. De cette manière, la bouche des actrices et acteurs à l'écran est parfaitement en accord avec les paroles prononcées par les équipes de doublage. Impressionnant !