Des chercheurs créent une IA capable de s'occuper du sound design d'un film

Le chercheur et son étudiante ont déjà fait de nombreux clips pour tester différentes situations, et Jeff Prevost explique la complexité de la tâche : « Une limite dans notre approche est le besoin de classification, qui est présent dans toute la séquence vidéo. » Les deux modèles ont été présentés à un panel de 57 étudiants et les ont convaincus en majorité. Face au premier modèle, 73 % d'entre eux ont choisi le son automatisé plutôt que le son original, et ils ont été 66 % à être plus convaincus par le second modèle que par le son initial de la vidéo.