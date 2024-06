Après la synthèse vocale, l'IA d'EvenLabs s'attaque aux effets sonores du cinéma et des jeux vidéo

Ce nouvel outil est sobrement baptisé « Text to Sound Effects » et il permet de créer une vaste palette d'effets, de pistes instrumentales courtes, d'ambiances sonores et de voix de personnages à partir de simples entrées textuelles. Conçu pour les créateurs de contenus audiovisuels, qu'ils œuvrent dans l'industrie cinématographique, le jeu vidéo ou sur les réseaux sociaux, cet outil vise à faciliter la production, donc de faire des économies de temps et d'argent pour les concernés.

Pour rendre possible cette avancée, ElevenLabs s'est associée à Shutterstock, plateforme très connue pour ses images, mais qui propose également du contenu audio. C'est grâce à l'immense répertoire de cette dernière qu'ElevenLabs a pu affiner son modèle d'IA.