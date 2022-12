Wow ! Cette IA signée Disney est capable de vieillir et de rajeunir des acteurs juste... comme ça !

Quoiqu'assez convaincante, cette technologie demeure encore à un état embryonnaire. FRAN n'est par exemple pas encore capable de vieillir ou rajeunir un visage à partir de celui d'un enfant. De même, griser les cheveux d'un acteur n'est pas encore dans les attributions de l'outil, car ne faisait pas partie des données collectées durant son apprentissage.

Ainsi, quand bien même FRAN permet un gain de temps (et d'argent) significatif sur ce point, l'outil ne devrait pas mettre les spécialistes des effets spéciaux sur la touche avant un certain moment.

Toujours est-il que l'outil présente des débuts prometteurs et devrait ainsi proposer des résultats bien plus convaincants sur le sujet que les travaux précédemment connus. Comme par exemple un Robert Downey Jr. rajeuni dans Captain America: Civil War en 2016 de manière… plus ou moins probante.

Reste encore à voir si, recherche oblige, Disney prévoit de déployer cette technologie à large échelle avant un moment. Seuls l'avenir et la qualité des visages d'acteurs vieillis ou rajeunis le diront.