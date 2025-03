Squeak

Le plus gros problème c’est pas l’IA mais les gens qui croient à tort que celle-ci est infaillible et qu’il faut lui faire confiance à 100%. Il ne s’agit que d’algorithmes créés par des humains, et si l’erreur est humaine, l’IA peut tout autant en faire… Si on utilisait notre cerveau aussi ça serait bien!

Hier encore je parlais avec des gens qui disaient « oui maintenant avec l’IA tu peux faire-ci, tu peux faire ça c’est génial », un autre a répondu qu’on peut faire ça aussi soi-même et que on ne devrait pas tomber dans la fainéantise et laisser tout faire à l’IA car les gens ne réfléchissent plus.