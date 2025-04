Le PDG d'OpenAI peut se féliciter d'avoir dépassé la barre des « 500 millions d'utilisateurs hebdomadaires et 20 millions d'abonnés payants, contre 300 millions d'utilisateurs et 15,5 millions d'abonnés fin 2024. » Cependant, ce succès phénoménal a aussi des conséquences négatives : la firme a dû récemment retarder le déploiement de son générateur d'images auprès des utilisateurs non payants mais aussi empêcher de nouvelles personnes d'accéder à d'autres outils de la marque, tels que Sora.