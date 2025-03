Wolf26

Tout à fait d’accord,

Toute cette IA utilisé par la plupart pour faire n’importe quoi… Généré des images d’amis dans telle ou telle situations, j’en passe et des meilleurs.

Quand on voit ce que ça coûte en énergie…!!! Les problèmes de droit d’auteurs, sans parler des pertes d’emplois qui vont être de pire en pire.

Alors en plus de rendre les gens de plus en plus bêtes et dépendant, on monétise bien sûr l’utilisation de l’IA (Nothing pense à le faire à priori sur ses modèles), encore une dépense dans les budgets pour ceux qui seront accroc.

On ferai mieux de limité l’IA pour la recherche.