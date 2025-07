La bataille entre Canal+ et les plateformes de streaming illégales vient de bifurquer en faveur de la première citée. Une décision du Conseil d'État, dont a pris connaissance l'Informé vendredi, bouleverse les règles du jeu puisque la chaîne cryptée n'aura plus à patienter cinq mois pour bloquer les nouveaux sites pirates qui contournent les décisions de justice d'intervenir bien plus rapidement contre les sites pirates. Le juge administratif a déclaré illégale l'exigence du certificat de non-appel imposée par l'ARCOM.