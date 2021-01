Fringe : la descendante de X-Files aux ambitions élevées

Accompagné d'Alex Kurtzman et Roberto Orci, ses deux co-scénaristes pour Mission : Impossible 3 deux ans auparavant, Abrams suscitait assurément un certain attrait autour de Fringe, qu'il a créée, écrite et produite. Alias était terminée depuis deux ans, la popularité de Lost : Les Disparus était à son paroxysme, et Abrams venait de produire Cloverfield. Et si sa version moderne de Star Trek était encore en production, c'était déjà suffisant pour suivre avec intérêt cette toute nouvelle série.