Person of Interest : enlevez le scotch sur votre webcam et abandonnez votre sécurité à la Machine

Dans la veine de l'excellente série The Capture (récemment renouvelée pour une saison 2 !) que nous avons déjà présentée dans cette chronique, le sujet central de Person of Interest, diffusée entre 2011 et 2016, est la surveillance globale et l'usage qui en est fait.

Durant cinq saisons, le thriller d'espionnage de CBS - produit par J.J. Abrams, rien que ça - s'intéresse principalement au duo Harold Finch (incarné par le formidable Michael Emerson de Lost) et John Reese (le sobre et taiseux Jim Caviezel). Le premier c'est le cerveau, le second les muscles.