Star Wars : le prochain film sera réalisé par Taika Waititi

Pour les célébrations de ce 4 mai 2020 ( #MayThe4thBeWithYou ), Disney a donné quelques indications sur l'avenir de la licence Star Wars au cinéma et sur Disney+ . Nous savons donc qui réalisera le prochain long-métrage de la licence.

Après une trilogie réussie sur le plan économique mais un peu moins convaincante au niveau scénaristique, Disney et Lucasfilm pensent déjà aux futurs films de la célèbre saga. Si nous n'avons pas encore de titre pour cet épisode, nous venons d'apprendre des informations importantes au sujet de l'équipe technique.

Ainsi, Disney vient de confier la réalisation à Taika Waititi, le cinéaste néo-zélandais qui s'est récemment illustré pour son Oscar du meilleur scénario adapté pour Jojo Rabbit. Il occupera également le poste de co-scénariste sur le prochain Star Wars . Waititi n'est pas étranger à l'univers Star Wars puisqu'il a réalisé l'ultime épisode de la première saison de The Mandalorian.

Il sera épaulé dans cette lourde tâche par Krysty Wilson-Cairns (1917, Last Night in Soho), qui participera aussi à l'écriture. Enfin, nous apprenons que la scénariste Leslye Headland (Poupée russe, Bachelorette) écrira, produira et occupera le rôle de show runner sur une nouvelle série Star Wars à destination de Disney+.