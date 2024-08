Ce n'est plus une surprise, et le calendrier est désormais établi : si certains l'espéraient en 2025, World of Frozen, la zone thématique XXL dédiée à La Reine des Neiges, ouvrira ses portes en 2026. Celle-ci est composée d'un lac, d'une promenade, d'une nouvelle attraction immersive, de restaurants et de boutiques, outre le château des films et des décors rafraîchissants. Bien entendu, petits et grands pourront rencontrer les princesses Anna et Elsa.