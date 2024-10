Les escroqueries à base de prix cassés provenant de grandes enseignes ou marques ne viennent pas de sortir, et pourtant, elles continuent de circuler, preuve, s'il en fallait, que de nombreux clients ou utilisateurs se font encore piéger. En 2023, Clubic vous alertait déjà sur ces pass Disney à 2 euros disponibles sur Facebook.

Cette fois, c'est presque la même. Vous recevez un e-mail qui vous promet un billet à moins de 10 euros pour entrer à Disneyland. Mais attention, l'offre est limitée, alors dépêchez-vous de cliquer sur ce lien. Ainsi fait, vous atterrissez, par l'appât du gain alléché, sur un site reprenant à la perfection les codes visuels de Disneyland Paris. On y trouve même un décompte du temps restant et du nombre de places disponibles. De quoi vous mettre la pression et vous pousser à sortir votre carte bleue fissa.

Et si vous doutiez encore, une pop-up clignote en haut à droite pour vous indiquer qu'Alexandre, par exemple, vient d'acheter 2 places, et que plus bas, dans les commentaires, Olivier n'en revient toujours pas d'avoir déboursé seulement 10 euros pour son billet. Une expérience « magique », témoigne-t-il. À croire que le château de la Belle au bois dormant s'est matérialisé dans son jardin.

L'offre elle-même est un vrai conte de fées : deux entrées pour 9,99 euros au lieu de 260 euros. Une réduction de 95 %, rien que ça ! C'est sûr qu'à ce prix-là, on a envie d'en acheter pour toute la famille, les voisins et le chien du cousin. Mais comme on vous le rappelle assez souvent, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que ça ne l'est probablement pas.