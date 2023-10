Oui, Disney+ change son offre à partir du 1er novembre, mais ne vous faites surtout pas avoir par ce mail

Comme souvent dans les affaires de phishing, le mail cherche à instaurer une situation d'urgence (et c'est souvent le tout premier indicateur d'une campagne de phishing). On peut ainsi lire dans le courrier que la date butoir pour intégrer ses données est le 31 octobre 2023, soit demain, et qu'une fermeture de compte assortie d'une pénalité de 49,99 euros serait prévues. Il s'agit ici d'autant d'alarmes qui doivent vous pousser à ne jamais suivre les demandes faites.

À noter enfin que l'adresse en question « noreply@magazineluiza.com.br » semble être l'adresse légitime du site brésilien d'e-commerce Magazine Luiza. Elle aurait ainsi été usurpée par des pirates pour mener diverses campagnes d'escroquerie, dont une autre utilisant cette fois l'identité de l'agence de paiement en ligne de contravention, l'ANTAI. En bref, restez sur vos gardes !