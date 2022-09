Méfiez-vous de cette nouvelle arnaque par SMS qui menace de suspendre votre compte Netflix

Certains utilisateurs ont reçu sur leur téléphone un SMS indiquant qu'il y avait un problème avec la facturation de leur abonnement à Netflix. Sur Twitter, une capture d'écran publiée par une cible de l'arnaque nous apprend le contenu exact de ce message : « Netflix : expiration de votre abonnement, à mettre à jour impérativement avant le 28/09/2022 », suivi d'une adresse URL.

Bien évidemment, le lien renvoie vers un site pirate, et non sur la page officielle de Netflix. Celui-ci vous demande vos informations personnelles et exige que vous complétiez vos données bancaires, pour soi-disant réactiver l'abonnement.

Il existe des variations dans les SMS envoyés, comme : « Votre dernier paiement a été refusé. » Dans tous les cas, vous devriez être en mesure de repérer que l'URL ne renvoie pas vers le véritable site Netflix, et que le numéro de téléphone utilisé est un numéro personnel auquel la plateforme de streaming n'aurait jamais recours pour communiquer avec ses clients.