Disneyland Paris dévoile un nouveau spectacle éblouissant, avec une parade électrique de 500 drones : découvrez-le en images

Parmi les événements de cette première partie d'année 2024, la destination aux 15 millions de visiteurs en 2022 verra la réouverture de son plus célèbre et luxueux établissement, le Disneyland Hotel, et l'arrivée d'un nouveau spectacle aux Walt Disney Studios, son second parc, baptisé « Alice & The Queen of Hearts: Back to Wonderland », sur le thème, vous l'aurez compris, d'Alice au Pays des Merveilles.