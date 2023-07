Vous allez halluciner en découvrant le nombre de drones utilisés à Disneyland Paris pour ses spectacles

Disneyland Paris, dont le savoir-faire en matière de spectacles grandioses mettant en valeur ses plus beaux joyaux dont le célèbre château de la Belle au bois dormant n'est plus à démontrer, a repoussé un peu plus les limites de l'innovation et de l'entertainment, en propulsant près de 1 500 drones (1 495 très exactement) dans les airs à l'occasion de son show du 14 juillet, jour de la Fête nationale. Et cela devient presque une habitude.