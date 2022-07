Disneyland Paris : le Marvel Avengers Campus accueille enfin ses nouvelles recrues

Quelques jours après une avant-première réservée à certains journalistes, influenceurs et autres invités, les visiteurs et amoureux de l'univers Marvel ont pu découvrir la zone thématique du Parc Walt Disney Studios, second parc de Disneyland Paris. Et si la météo fut capricieuse, les fans étaient au rendez-vous, devant parfois patienter plusieurs heures pour découvrir les lieux. Jeudi encore, on nous dit que l'attente est longue pour accéder au land et à ses attractions, parfois jusqu'à deux heures.