La "gigantesque" opération de com' de Disney+ pour l'arrivée de "Falcon et le Soldat de l'Hiver"

Disney a décidé de marquer le coup à sa façon pour promouvoir l'arrivée de la série tant attendue, Falcon et le Soldat de l'Hiver, disponible à compter du vendredi 19 mars sur la plateforme Disney+. La série, emmenée par les acteurs Anthony Mackie (Sam Wilson, alias Falcon) et Sebastian Stan (Bucky Barnes, alias le Soldat de l'Hiver), se déroule juste après la fin de Avengers : Endgame. Vous aurez compris donc qu'elle s'inscrit dans la 4e phase de l'univers cinématographique Marvel. Et pour fêter l'événement, Disney a eu la bonne idée d'afficher en grand et dans 8 villes du monde le symbole de cette deuxième série Marvel signée Disney+ (après WandaVision) : le bouclier de Captain America.