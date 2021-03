Disney+ annonce avoir franchi la barre des 100 millions d'abonnés... déjà !

La nouvelle a été annoncée par le président-directeur général de The Walt Disney Company le 9 mars, lors de l'assemblée annuelle virtuelle de la société des actionnaires. "L'énorme succès de Disney +, qui a maintenant dépassé les 100 millions d'abonnés, nous incite à être encore plus ambitieux et à augmenter considérablement nos investissements dans le développement de contenus de haute qualité", a prévenu Chapek, qui rappelle l'objectif de la plateforme de 100 nouveaux titres par an, sous les différentes marques regroupées sur le service. "Notre activité directe aux consommateurs est la priorité absolue de la société, et notre solide portefeuille de contenus continuera d'alimenter sa croissance."