Disney+ dévoile son ambitieux programme de productions européennes et fait le point sur ses acquisitions

Disney+ continue de s'affirmer et de se développer. Non contente d'être en avance sur ses objectifs en approchant (déjà) du cap des 100 millions d'abonnés à peine plus d'un an après son démarrage, la plateforme américaine de streaming vidéo a dévoilé, le 16 février, son programme de productions originales européennes pour les prochaines années. Parmi les dix premiers projets locaux lancés sous les marques Disney et Star (une nouvelle partie de Disney+ qui sera intégrée au service à compter du 23 février), quatre seront français. L'idée est de proposer au public, d'ici 2024, autour d'une cinquantaine de productions européennes commandées par la France, l'Italie, l'Allemagne et les Pays-Bas.