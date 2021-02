The Mandalorian : licenciée suite à ses propos, Gina Carano ne reviendra pas chez Lucasfilm

Alors que Pedro Pascal, l'acteur principal de The Mandalorian, vient officiellement de trouver encore un peu plus de travail en rejoignant la série The Last of Us, Gina Carano elle vient d'en perdre. L'interprète du personnage de Cara Dune ne reviendra pas dans la saison 3 du carton Star Wars de Disney+. Et, par extension, on imagine qu'elle sera également absente de la future série dérivée Rangers of the New Republic.

Un porte-parole de Lucasfilm déclare en effet sans équivoque : « Gina Carano n'est actuellement pas employée par Lucasfilm, et il n'y a pas de plans pour qu'elle le soit dans le futur. Cependant, ses posts sur les réseaux sociaux, dénigrant les gens en se basant sur leurs identités culturelles et religieuses sont odieux et inacceptables. »