La suite du film Sonic trouve son titre et tease un peu plus l'arrivée d'un personnage

« Révolutionnaire. Provocateur. Extrêmement évident. » Voilà comment Paramount Pictures présente assez justement le titre de la suite de Sonic, le film, sorti l'an dernier. Déjà daté précédemment, ce Sonic The Hedgehog 2 (étonnant, non ?) arrivera en salles le 8 avril 2022 aux États-Unis. Et donc le 6 avril chez nous, si tout va bien.

Mais ce n'est pas tout. Comme le savent déjà ceux qui auront été jusqu'aux crédits post-générique du premier opus, il ne fait désormais aucun doute qu'un certain Tails sera de la partie pour cette suite. Toujours réalisée par Jeff Fowler, on imagine que celle-ci retrouvera également son casting, notamment composé de Jim Carrey, James Marsden ou encore Ben Schwartz.