Netflix confirme le lancement de Sonic Prime pour 2022

Au cas où vous en doutiez encore, Netflix mise beaucoup sur le jeu vidéo. En effet, après Castlevania, The Witcher, plusieurs licences Ubisoft et plus récemment Tomb Raider, cela va bientôt être au tour d'une célèbre IP de Sega de connaître une adaptation en série : Sonic.

Le célèbre hérisson bleu, déjà revenu en 2020 dans un film dédié qui aura prochainement une suite, sera donc la star de Sonic Prime, une série d'animation en 3D. Il faudra attendre 2022 pour poser les yeux sur la vingtaine d'épisodes déjà prévus.

Sega sera directement impliqué, de même que WildBrain Studios et Man of Action Entertainment, tandis que des producteurs de Big Hero 6 et Ben 10 seront de la partie en tant que showrunners.

Peu d'éléments sont déjà connus concernant le scénario. Celui-ci devrait malgré tout viser les plus jeunes (et les fans de tous les âges) en priorité, mais il sera visiblement question du destin d'un nouveau et étrange multiverse.