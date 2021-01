La dernière trilogie de jeux Tomb Raider va connaître une suite animée chez Netflix

Alors que la suite du dernier film Tomb Raider vient de trouver sa nouvelle réalisatrice, à savoir Misha Green, voilà que la célèbre licence fait encore parler d'elle. Cette fois, c'est Netflix qui annonce que la dernière trilogie de jeux signée Square Enix va connaître une suite, sous la forme d'un anime.

C'est le studio Powerhouse, à qui l'on doit notamment l'adaptation en anime de la licence Castlevania, qui sera aux manettes. Les événements du show se dérouleront donc après ceux de Shadow of the Tomb Raider, sorti en 2018 sur PC et consoles. Pour rappelle, le reboot de Tomb Raider démarrait en 2013 avec un titre éponyme, suivi de Rise of the Tomb Raider en 2015.

Concernant Netflix, après The Witcher, Assassin's Creed, Splinter Cell et Castlevania, difficile de ne pas voir qui la plateforme de SVoD cherche à séduire en ce moment…