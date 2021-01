Un remake de Tomb Raider sur PSP jamais sorti retourne à la lumière dans une version jouable

À la suite de l'annulation de ce projet, il n'a pas été abandonné pour autant mais a connu une refonte intégrant quelques éléments bien connus de la franchise cinématographique Indiana Jones.

Malheureusement, ce projet non plus n'a jamais vu la lumière du jour et Core Design ferma ses portes en 2010, après 22 ans de bons et loyaux services.

Toutefois, des archéologues aguerris sont parvenus à retrouver de nombreux assets de ce projet perdu afin de proposer une version jouable.