Outriders : le jeu de tir signé People Can Fly (Bulletstorm) encore une fois reporté

Hélas, via un communiqué publié sur les réseaux sociaux, nous avons appris que Outriders sortira finalement le 1er avril prochain (et non, ce n'est pas une blague). La raison de ce report n'est pas détaillée dans le message. Cependant, People Can Fly est heureux d'annoncer l'arrivée d'une démo le 25 février 2021.