Outriders, le RPG coop de Square Enix, se dévoile sur PS5 et Xbox Series X

Cette nouvelle licence, dévoilée à l'E3 2019 et conçue par People Can Fly (), plongera le joueur dans un shooter RPG totalement inédit. L'histoire d'prend place dans un mode post-apocalyptique dans lequel la violence est omniprésente. Nous pourrons y explorer des environnements variés et se servir de pouvoirs surnaturels pour tuer nos adversaires. Un arsenal plus classique composé d'armes à feu se tiendra également à notre disposition.Outriders mettra également la coopération à l'honneur puisque l'intégralité de l'aventure sera jouable de 1 à 3 joueurs. Les développeurs promettentet une action totalement débridée. Reste à voir si le scénario ne sera pas relégué au second plan pour mettre l'accent sur la dimension "shooter" du soft.En plus de la première bande annonce de gameplay (disponible en haut de cet article), Square Enix a annoncé un livestream qui aura lieu le 13 février prochain à 21h00, heure française. Durant cette diffusion, l'éditeur détaillera en profondeur les différents éléments du jeu.sortira en fin d'année sur PS5 , Xbox Series X, PS4, Xbox One et PC (via Steam).