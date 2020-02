Le Battle Royale de Call of Duty: Modern Warfare s'appellerait Warzone, et ne tarderait plus

© Activision

Warzone : sortie prévue au cours de la saison 2 ?

Image prétendument tirée du Battle Royale de Call of Duty: Modern Warfare. © Reddit

Une nouvelle option « Classifiée » s'est glissée dans le menu principal du jeu. © Charlie Intel

© Charlie Intel

La carte du Battle Royale serait déjà intégrée au jeu

Via : Gamingbolt

Selon un utilisateur de Reddit, citant une source interne, le Battle Royale de CoD: MW se ferait appeler « Warzone ». Et le matériel graphique semble être déjà prêt à l'emploi.Sur l'image partagée subrepticement sur Reddit (elle a été supprimée depuis), on aperçoit clairement le personnage de Ghost — le nouvel opérateur de la saison 2 —, prenant la pose sur un hélicoptère fraîchement abattu.Il n'en faut pas plus pour certains enthousiastes d'arguer que le Battle Royale tant attendu fera ses armes dans les prochains mois (une saison s'étale entre 60 et 90 jours). Une attente fébrile de laquelle se joue d'ailleurs Infinity Ward.Depuis la mise à jour du jeu hier, de nombreux joueurs ont remarqué qu'un nouvel item labellisé « Classifié » avait fait son apparition sur le menu de lancement du jeu. Juste aux côtés des options permettant de lancer la campagne, le multijoueurs, le co-op ou le magasin.De plus, la cinématique de la saison 2 dese conclut justement par un plan montrant un avion duquel se parachutent des soldats. Au loin, on aperçoit aussi un nuage de gaz toxique, dont il se dit qu'il représentera le «» délimitant l'aire de jeu du mode Battle Royale.Deux mois auparavant, des joueurs sont parvenus à faire usage d'un bug leur offrant une vue panoramique sur l'une des cartes utilisées dans le mode co-op. On constate alors que l'environnement lointain de cette carte est anormalement détaillé, et qu'il semble reprendre à son compte un certain nombre de poncifs du genre Battle Royale.Bref : autant d'indices qui tendent à rassurer sur l'imminence du lancement de ce mode très attendu. Mais il restera encore un mystère à éclaircir. Avant la sortie du jeu, de nombreuses rumeurs avançaient que le mode Battle Royale ne serait pas directement intégré à, mais ferait office degratuit. Une possibilité, à laquelle l'absence du titre « Modern Warfare » dans l'image supposément issue de Warzone accorde du crédit.