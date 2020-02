Activision confirme un Call of Duty en 2020 et un Crash Bandicoot... sur mobile

© Activision

Crash reprend du service !

Source : Dualshockers

Nous pouvions nous y attendre mais un nouveausortira bien en toute fin d'année. Activision a annoncé la nouvelle aux investisseurs cette semaine. Pour le moment, nous ne savons pas quel studio s'occupe de ce nouvel opus. D'après les rumeurs, Treyarch serait aux commandes puisque Raven Software et Sledgehammer Games auraient été mis sur la touche.Cependant, Activision ne devrait pas se contenter de sa saga de FPS. Ainsi, l'éditeur a exprimé son souhait de réaliser encore plus de remasterisations/remakes dans un avenir proche. Les succès deety sont sans doute pour quelque chose.Puisque nous évoquons, un jeu inédit a fuité juste après la prise de parole d'Activision. Cet épisode est attendu sur nos smartphones et tablettes. Il s'agira d'undans lequel la célèbre mascotte de l'ère PlayStation devra courir en ramassant des objets et en tournoyant sur ses ennemis. Aucune date de sortie n'a été annoncée mais des visuels sont déjà apparus (voir ci-dessus).