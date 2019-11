Infinity Ward préparerait un Battle Royale à 200 joueurs sur Call of Duty: Modern Warfare

Toujours plus grand !

Et Infinity Ward réinvente le Battle Royale ?

Si le multijoueurs est toujours aussi complet, la campagne solo a également signé un come-back explosif après son absence remarquée dans. Le studio Infinity Ward a de la suite dans les idées puisqu'un autre mode reviendra bientôt...C'est l'année dernière que les joueurs deont pu se frotter pour la première fois à un mode Battle Royale. Intitulé Blackout, il permet à 100 fans de la licence de s'affronter sur une même carte. Il faut bien l'admettre, le titre n'a pas vraiment révolutionné cette formule magique popularisée paret. Mais la donne pourrait bien changer avec Call of Duty: Modern Warfare , si nous en croyons un certain Senescallo sur les forums de Reddit.Nous apprenons que le studio Infinity Ward travaillerait sur un mode Battle Royale pour le dernier opus en date. Jusqu'à 200 joueurs devraient pouvoir s'affronter sur la carte (dont le visuel est disponible ci-dessous). Le tout serait jouable en solo, en duo ou bien en escouade de quatre soldats. En plus de proposer un terrain de jeu immense, les équipes créatives ont plusieurs idées pour renouveler un peu le gameplay.Ainsi, toujours selon ces rumeurs, un joueur tué sur le champ de bataille pourra revenir d'entre les morts via un jeton looté utilisable une seule fois. Le soldat se retrouvera dans un goulag où il devra affronter une autre personne en 1 vs 1. Le gagnant aura la chance de réintégrer la partie en cours. Parfois, un événement scripté libérera tous les prisonniers (les joueurs) du goulag pour qu'ils puissent retourner sur la carte. Un excellent moyen de garder tout ce beau monde investit jusqu'à la fin...Des missions peuvent aussi être réalisées durant la partie. Elles demanderont de tuer un joueur bien particulier, de capturer un point d'intérêt sur la map ou de collecter certains objets. Ce sera un bon moyen d'obtenir de l'équipement plus performant. Enfin, une nouvelle monnaie in-game nommée « Plunder » sera réservée au Battle Royale. Elle pourra être utilisée pour acheter de l'arsenal dans la boutique ou bien être convertie en expérience.Ce mode Battle Royale pourarriverait en début 2020.