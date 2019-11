Bioware prépare une refonte complète d'Anthem

Il faut sauver le soldat Anthem

Plusieurs solutions à l'étude

Source : Kotaku

À l'E3 dernier, Anthem a sans doute été un des grands absents de l'événement. Depuis sa sortie, le titre des créateurs de Mass Effect a perdu une bonne partie de sa communauté. La faute à un manque de contenu évident et à des soucis sur le plan technique, comme au niveau du. Après des semaines - voire des mois - de silence, le soft devrait prendre un nouveau départ...En effet, selon le site Kotaku, Bioware travaille actuellement sur une refonte totale d'Anthem. En interne, le projet est appelé « Anthem 2.0 » ou « Anthem Next ». Si beaucoup de choses changeront, il est pour l'instant impossible de savoir ce que les développeurs comptent changer et garder dans leur soft. C'est d'autant plus vrai que ce flou est également valable en interne.Pour le moment, Bioware ne sait pas de quelle manière cette refonte sortira. Le studio pourrait opter pour des mises à jour gratuites, un peu à la manière de No Man's Sky . Ces patchs seraient alors déployés régulièrement ou d'un seul trait. L'hypothèse de ressortir Anthem (et donc de forcer les joueurs à repasser à la caisse) est également étudiée...Bref, la forme de cette refonte n'a pas encore été définie par EA. Ce qui est certain, c'est que l'éditeur croit encore au potentiel d'Anthem. Toujours d'après Kotaku, des douzaines, voire des centaines, de développeurs sont toujours à l'oeuvre sur le jeu à l'heure actuelle. Electronic Arts n'a bien évidemment pas souhaité commenter ces rumeurs.Rappelons qu'Anthem est disponible sur PS4, Xbox One et PC.